Terribile incidente stradale ieri pomeriggio a Gergei, nel cagliaritano.

A perdere la vita è Enrico Lecca, 20enne, morto qualche ora dopo esser stato trasportato con un codice rosso all'ospedale Brotzu. Le sue condizioni, purtroppo, erano gravissime.

E' rimasto ferito anche Giuseppe Boi, di 19 anni, che non sembra essere in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto lungo la Strada Provinciale 118. I due giovani viaggiavano a bordo della Golf condotta da Boi che, per cause non accertate, ha improvvisamente perso il controllo finendo fuori strada, in una cunetta, e quindi ribaltandosi.

Enrico Lecca è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri di Isili e Gergei.