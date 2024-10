Il traghetto della Moby, Giraglia, che effettua i collegamenti fra Santa Teresa e Bonifacio, ha urtato uno scoglio all'uscita dal porto gallurese. Lo scafo esterno ha subito uno squarcio di 8 metri ed è dovuto rientrare in banchina.

Non ci sono stati feriti e non si registra sversamento di idrocarburi in mare, né l'allagamento dello scafo. I collegamenti con la Corsica però sono saltati e restano cancellati ancora almeno per oggi. L'incidente, come riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna, si è verificato alle 11, con la prima partenza del traghetto dopo i due giorni di stop forzato dovuto al maltempo, e con la nave a pieno carico di passeggeri e di mezzi.

La Capitaneria di porto di La Maddalena, che ha giurisdizione su Santa Teresa Gallura, ha avviato immediatamente le indagini per stabilire la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. Ieri, per precauzione, i marittimi della Giraglia, sono stati sbarcati e hanno trascorso la nottata a terra. Oggi, come fa sapere Moby, sono arrivarti dei tecnici da Livorno per iniziare le operazioni di riparazione del traghetto.