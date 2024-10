Il traghetto Giraglia della compagnia Moby, partito dalle 10 da Santa Teresa di Gallura e diretto a Bonifacio, si è incagliato sugli scogli all'uscita dal porto gallurese. Non vi sono feriti fra le 84 persone a bordo.

Nella fase di uscita dal porto teresino le eliche della nave Giraglia, impegnata nelle operazioni in retromarcia, per cause in corso di accertamento, si sono incagliate su una scogliera.

In una prima fase la Capitaneria di Porto di La Maddalena si è impegnata a sbarcare i passeggeri, una settantina di persone e, poco dopo l'equipaggio, per poi mettere in sicurezza la nave che si trova ancora incagliata.

Fra le possibili cause all'origine dell'incidente, l'errore umano o un guasto meccanico.