Questa mattina la motonave Giraglia della Compagnia di navigazione Moby, dopo aver effettuato regolarmente la sua prima partenza della giornata (da Bonifacio alle ore 08.30), è attraccata a Santa Teresa, ha scaricato e ricaricato regolarmente passeggeri e autovetture, per dirigersi nuovamente a Bonifacio (partenza delle ore 10.00).

Durante la manovra in uscita dal porto di Santa Teresa, alle ore 10.20 circa, il Giraglia, della lunghezza di 75 metri, ha avuto un problema tecnico che ha causato un blocco della nave.

"Nessuno dei 69 passeggeri, né alcuno dei membri dell’equipaggio a bordo e dei 12 veicoli imbarcati (tra camion, furgoni e auto) ha subito alcun danno", ha fatto sapere la Compagnia di navigazione attraverso una nota stampa.

La nave è attualmente ferma a Santa Teresa. Con l’ausilio dei mezzi della Guardia Costiera de La Maddalena, si è provveduto a fare sbarcare tempestivamente i passeggeri.

Contemporaneamente un rimorchiatore ha raggiunto Santa Teresa per trainare provvisoriamente la nave in banchina e consentire lo sbarco dei veicoli e, parallelamente, sono state avviate le procedure per approntare ed inviare una nave sostitutiva, la motonave Bastia.

Tutti i passeggeri Moby verranno riprotetti con altra Compagnia nei seguenti orari:

Bonifacio 07,30 10,30 15,30 18,30 Santa Teresa 09,00 12,00 17,00 20,00

Per i passeggeri sarà sufficiente presentarsi all'imbarco con il biglietto Moby. La riprotezione sarà attiva fino all'arrivo della nuova nave Moby che riprenderà regolarmente i collegamenti.