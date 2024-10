Dopo i disagi emersi nelle scorse settimane nei collegamenti via mare fra la Saredgna e la Corsica a causa di un'avaria che ha fermato la Moby Ghiraglia, la compagnia di navigazione annuncia il graduale ritorno alla normalità e, dalla prossima settimana, il potenziamento delle corse tra Bonifacio e Santa Teresa Gallura.

Ad annunciarlo è l'assessorato regionale dei Trasporti: "La compagnia di navigazione ci ha assicurato che dalla prossima settimana aumenterà il numero delle corse a disposizione sulla tratta Bonifacio-Santa Teresa di Gallura: l'Ichnusa farà 5 corse anziché 4, mentre entrerà in funzione anche la Bastia con due corse aggiuntive, portando a 7 le tratte giornaliere. Da metà luglio il servizio tornerà regolare con il rientro in mare della nave Giraglia, la più adatta, per dimensioni e capienza, a servire il collegamento".

L'assessorato "continuerà a monitorare giornalmente la situazione per assicurarsi che il servizio venga svolto nel miglior modo possibile limitando al minimo i disagi fino al ripristino della normalità". Altri disagi si sono verificati ieri sulla tratta Genova-Ajaccio-Porto Torres, con il traghetto Moby Ale Due bloccato ad Ajaccio dalle autorità francesi a causa di un contenzioso fra la compagnia di navigazione e la Siem Industries, società proprietaria di cantieri navali. Passeggeri e merci sono rimasti bloccati per tutta la giornata nella città corsa, prima di essere riprotetti la sera su una nave Corsica Ferries in partenza da Porto Vecchio, con cui sono arrivati a notte inoltrata a Golfo Aranci.