Tragedia sulle strade del Nuorese nel giorno di Natale.

Si chiamava Adriano Agus, 22 anni di Gadoni, il giovane che è morto nell'incidente stradale avvenuto nella provinciale 8 che da Aritzo porta a Gadoni.

L’intervento tempestivo del personale medico del 118 a nulla è servito per strappare il ragazzo dal terribile destino.

Sono gravi invece le condizioni di salute dell’amico che viaggiava con lui, il gadonese Giacomo Secci di 19 anni.

Il giovane, ricoverato in un primo momento all'ospedale di Sorgono è stato trasportato al San Francesco di Nuoro, dove i medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico, nel tentativo di salvargli la vita.

I due ragazzi rientravano a casa dopo una festa alla vigilia di Natale.

L'auto, per cause ancora da accertare, dopo aver sbandato è uscita fuori strada tranciando il guard-rail e dopo un volo di 100 metri è precipitata in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono e i carabinieri della Compagnia di Aritzo che hanno svolto i rilievi.

La comunità di Gadoni ha avuto all’alba di ieri mattina la terribile notizia e nel paese è calato un silenzio assordante. Adriano Agus era il proprietario della pizzeria di Gadoni, un giovane conosciuto e voluto bene da tutti.