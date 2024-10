Incidente mortale a Orosei, sulla strada per Cala Liberotto. Checco Puggioni, 40enne di Nuoro, e la fidanzata Isabella Saba, 38enne di Bitti, nella serata di ieri sono morti nello scontro con una Bmw condotta da dei turisti tedeschi che viaggiava nella stessa direzione ma sembra avesse segnalato una svolta a sinistra.

La moto sembra viaggiasse ad alta velocità e lo scontro è stato inevitabile e violentissimo. I due sono stati scaraventati a diversi metri e sono morti sul colpo. Nello scontro è rimasta coinvolta anche un'altra moto, sulla quale viaggiavano padre e figlio, di Nuoro, che sono stati trasportati con l'elicottero del 118 al San Francesco di Nuoro, ma non sono in pericolo di vita.

Sulla sua pagina facebook proprio due giorni fa il conducente della moto aveva postato una foto per un amico con la richiesta di tatuargli un contachilometri che segnava 300km/h e una scritta: ''Se un giorno la velocità dovesse uccidermi non piangete perché io in quel momento starò sorridendo".