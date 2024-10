La tragedia si è consumata questa sera lungo la strada che da San Teodoro porta a Buddusò.

Sara Palimodde, di 22 anni, era in compagnia del fidanzato e di un amico quando, per motivi ancora in corso di accertamento, l’auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero. L’incidente si è verificato a pochi chilometri da Padru.

La giovane è morta a causa delle gravi ferite riportate.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma l’intervento dei sanitari del 118 a nulla è servito per salvare la vita a Sara Palimodde.