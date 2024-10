Schianto mortale in serata sulla strada statale San Gavino-Guspini. Un bambino di nove anni ha perso la vita e due persone sono rimaste ferite.

Secondo quanto si è appreso, si sono scontrate una Fiat Marea e una Fiat Bravo sulla statale 197, vicino al bivio per Gonnosfanadiga, al chilometro 8,500. La dinamica dell'incidente non è stata ancora ricostruita. L'impatto è stato violento e i due mezzi sono finiti fuori strada.

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. I feriti sono stati trasportati in ospedale, non sarebbero gravi. Per il bambino che viaggiava a bordo della Bravo, invece, non c'è stato nulla da fare.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire il lavoro dei soccorsi e delle forze dell'ordine.