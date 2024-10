Un camionista di Fordongianus, Marco Sciolla, 51 anni, è morto all'ospedale di Oristano per le gravissime ferite riportate in un incidente avvenuto verso le 7 sulla Statale 388 tra Villanova Truschedu e Ollastra.

Sciolla era alla guida di un camion che si è scontrato con un furgone per il trasporto di generi alimentari, dopo un'invasione di corsia a quanto pare del camion stesso.

Dopo lo scontro il camion è finito fuori strada e l'autista è rimasto incastrato nella cabina di guida. Per estrarlo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Oristano.

Sul posto sono arrivate anche le ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al camionista di Fordongianus prima di accompagnarlo al Pronto Soccorso, dove però i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Accompagnato in ospedale anche l'autista del furgone, Giuseppe Spanu, 47 anni di Zerfaliu.

Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Sulla 388 è stato istituito il senso unico alternato nei pressi del km 17,4.