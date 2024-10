E’ morta a causa del terribile incidente stradale che si è verificato intorno alle 4 del mattino sulla strada Statale 387, tra il bivio per Selargius e Settimo, Claudia Liberotti, giovane di Dolianova di 25 anni.

La ragazza viaggiava a bordo della Citroen C3 in compagnia di un’amica quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto si è schiantata contro la Fiat Punto condotta da un giovane di Villasor.

L’impatto è stato terribile e nonostante l’immediato intervento dei medici del 118 per Claudia Liberotti non c’è stato nulla da fare.

L’amica che viaggiava con lei è stata invece trasportata all’ospedale dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni, così come il ragazzo di Villasor alla guida della Punto.

Sul posto sono interventi anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri.