La tragedia si è verificata lungo la Statale 131 a Sardara, la vittima è Carlo Bulla, 58enne di Iglesias.

L’uomo ha perso il controllo della sua auto che è finita sullo spartitraffico e si è ribaltata.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 53 della "Carlo Felice", in direzione Sassari. L'automobilista, per cause non accertate, dopo una sbandata è finito con la vettura sul new jersey. L'auto a causa del violento l'impatto, si è ribaltata più volte, tanto che si è fermata con la parte anteriore rivolta nella direzione opposta.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Purtroppo per il 58enne non c'è stato nulla da fare.