In Sardegna

Commozione a Bono, dove viveva, e a Nuoro, dove lavorava, per la morte di Gianfranco Fae, il carabiniere di 50 anni in servizio al Comando provinciale dei carabinieri - dove si stava recando per il suo turno di lavoro - morto questo pomeriggio in un incidente stradale sulla Statale 129 all'altezza del bivio per S'Infurcau.