Auto contro moto: l’impatto purtroppo, per il centauro, Marco Caria, 36 anni, agente della Polizia di Stato, (in forza al Reparto Prevenzione del Crimine ad Abbasanta), è stato fatale. Caria è morto in tarda serata, all’incrocio per l’aeroporto per Fenosu, sulla ss. 388, all’ingresso di Simaxis.

L’uomo era a bordo del motociclo e, per motivi ancora da chiarire da parte dei Carabinieri della Radiomobile di Oristano, (intervenuti sul posto per i rilievi di legge), si è scontrato con un’auto (una Fiat Stilo, il cui conducente è stato sottoposto all'alcoltest).

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche il 118, (con l'equipaggio della Medicalizzata), ma a nulla sono valsi i tentativi per salvargli la vita: sfortunatamente il poliziotto è deceduto: stando ad una prima ricostruzione del terribile evento, sembrerebbe che il conducente dell'utilitaria abbia tagliato la strada all'agente di polizia, sopraggiunto in prossimità di quel pericoloso incrocio in sella alla sua Yamaha 600.

Sulla pagina Fb del Sap, Sindacato Autonomo di Polizia, una frase che riassume il dolore e lo sconforto dei colleghi: "Ciao Marco".