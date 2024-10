Era in acqua con alcuni amici per fare windsurf, ma ha avuto un improvviso malore, forse un infarto, ed è morto stasera, sul tratto di spiaggia della litoranea quartese, nei pressi di Sant’Andrea.

La vittima, Roberto Boi, 59enne, orafo e gioielliere cagliaritano, era conosciutissimo e stimato: l’uomo è riuscito a stento a raggiungere la riva, nel frattempo erano stati già allertati i soccorsi pare da lui stesso.

Purtroppo, nonostante l’intervento del 118, con la Medicalizzata, il 59enne non ha ripreso conoscenza durante il trasporto in ospedale e nonostante le manovre di rianimazione effettuate sul posto: Boi è stato trasferito al Policlinico per la restituzione della salma ai familiari.