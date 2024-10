Intorno alle 11 di questa mattina, un motociclista di 31 anni (non 41 come riferito in un primo momento), di nazionalità Svizzera, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la SP3 in prossimità della località "su Lidone" è finito fuoristrada impattando violentemente al suolo. L’uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Siniscola, il 118 e Carabinieri della stazione di Siniscola.