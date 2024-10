Tragedia sulla strada provinciale 58, tra Nuoro e Orgosolo, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di un morto e due feriti. A perdere la vita a seguito dell’impatto è un giovane di 23 anni (non 26 come riferito in un primo momento) di Orgosolo, Angelo Catgiu, che era alla guida di un’Alfa 147.

A bordo dell’altra vettura, un'Alfa 159, due persone, padre e figlio, Antonio e Simone Castangia, rispettivamente di 57 e 30 anni, che avrebbero riportato qualche frattura. Non sarebbero in pericolo di vita. Sono ora all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul posto per tutti gli accertamenti la Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e il personale del 118.

La grave tragedia ha coinvolto direttamente le unità dei Vigili del fuoco in quanto la vittima è risultata essere il figlio di un Capo Squadra in servizio a Nuoro.