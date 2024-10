Sono due le vittime del tragico incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 16 sulla Sassari-Olbia, all’altezza del bivio che porta ad Ardara.

Una famiglia è stata distrutta.

Al contrario di quanto riportato oggi sulle prime pagine dei quotidiani e dalle agenzie di stampa, Claudio Zintu, figlio della coppia deceduta a causa del terribile impatto, non è morto, ma le sue condizioni restano disperate.

La tragedia di ieri

Hanno perso la vita marito e moglie di Ozieri: Mario Zintu, 58 anni, sua moglie Franca Aini, di 49 anni. Il figlio Claudio, 20enne, si trova ricoverato all’ospedale in gravissime condizioni. E’ sopravvissuto anche il secondo figlio della coppia che ora si trova ora ricoverato all’ospedale di Nuoro.

La dinamica dell’incidente

La Golf guidata da un allevatore di Orune, per motivi ancora da accertare, si è schiantata contro la Fiat Punto sulla quale viaggiava la famiglia Zintu.

L’impatto è stato tremendo.

Una terza macchina, che sopraggiungeva, non è riuscita a frenare in tempo, ma per fortuna ha solo sfiorato le auto coinvolte nel tamponamento e si è girata su un fianco.

Sul posto è intervenuto il personale medico e l’elicottero del 118. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere le persone rimaste incastrate. I carabinieri hanno portato avanti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

I medici stanno accertando le condizioni psicofisiche dell’allevatore alla guida della Golf. Rischia l’incriminazione per omicidio colposo.