Incidente tragico e dalle modalità ancora non definite durante la notte sulla statale che collega Sassari e Alghero.

Un uomo di 46 anni, Marco Salis, di Alghero, è stato travolto e ucciso alle tre del mattino.L'uomo è stato investito da un furgoncino per il trasporto dei giornali, il cui autista non ha visto il pedone che camminava sulla strada a quattro corsie nei pressi di Bancali e nulla ha potuto fare per evitarlo.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 che ha trovato l'uomo ormai privo di vita e i carabinieri per accertare la dinamica del tragico incidente.