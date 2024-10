In un incredibile incidente stradale sulla Alghero-Sassari, ha perso la vita un agente della polizia penitenziaria. L'auto di servizio sulla quale viaggiava in direzione di Sassari è stata centrata da una moto volata oltre il guard rail dalla direzione di marcia opposta. La vettura dell'agente ha capottato e l'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere per poi spirare dopo pochi minuti. (video Mauro Chessa) - La Nuova Sardegna -