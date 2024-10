I Carabinieri della Radiomobile Compagnia di Dolianova, unitamente ai colleghi delle stazioni di Monastir e Serramanna, sono intervenuti sulla ss. 131, al km 22,700, in direzione Sassari, per un incidente stradale in cui ha perso la vita Mario Scanu, 58 enne, di Guasila.

La sua Mercedes classe C, a seguito dell’impatto con il guardrail, per cause in corso di accertamento, si è cappottata, provocando la morte dell’uomo che viaggiava da solo. Inutile l’intervento immediato dei soccorritori del 118, giunti insieme ai militari, per soccorrere il conducente.