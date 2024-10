Paola Mereu, giovane 29enne originaria di Austis, ieri sera, intorno alle 19, faceva rientro nella sua casa di Nuoro in compagnia del padre che era alla guida di una Fiat Stilo station wagon.

Insieme percorrevano la statale 131 Dcn quando, nel tratto tra Aidomaggiore e Sedilo, un cavallo ha attraversato improvvisamente la carreggiata e lo scontro tra l’auto e l’animale è stato inevitabile.

Secondo la ricostruzione, l'uomo non ha potuto fare niente per evitare l’impatto, il cavallo è uscito da un terreno che costeggia la strada. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che però non sono riusciti a salvare la vita alla 29enne. Il padre è rimasto ferito.

Le forze dell'ordine dovranno ora cercare di risalire al proprietario del cavallo e accertare se esistono responsabilità, come la mancata custodia. Se ciò venisse appurato potrebbe configurarsi l'accusa di omicidio colposo.

Paola Mereu si era laureata solo due mesi fa nella facoltà di ingegneria a Cagliari. Ieri una tragica fatalità ha spezzato per sempre i suoi sogni.