È di due morti il bilancio del tragico incidente avvenuto al km 3,600 della statale 128 Centrale Sarda tra Monastir e Pimentel in cui sono rimasti coinvolti due veicoli. Il traffico è bloccato in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto sono presenti le squadre di pronto intervento Anas e della polizia stradale per garantire la sicurezza della viabilità e ripristinare il normale flusso della circolazione nel più breve tempo possibile.

Le vittime sono due coniugi di Suelli di 73 e 72 anni, mentre una ragazza di 29 anni, di Pimmentel, è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, i coniugi viaggiavano a bordo di una VW Polo che percorreva la Statale 128 in direzione Senorbì.

Arrivata all'altezza del chilometro 3,600, per cause non ancora accertate, la Polo si è trovata davanti una Fiat 500 condotta dalla giovane che avrebbe invaso la loro corsia di marcia. L'impatto è stato inevitabile, le due vetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri della Compagnia di Dolianova, coordinati dal capitano Gabriele Porta.

Il 73enne è morto sul colpo, i medici hanno tentato per diverso tempo di rianimare la moglie ma non c'è stato nulla da fare. La donna ferita è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni sono gravissime.