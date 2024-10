Un turista tedesco di 62 anni, Beat Busenhart, è morto annegato ieri pomeriggio davanti alla spiaggia del campeggio Sos Flores di Tortolì, in Ogliastra, dove si trovava in vacanza.

L'uomo è entrato in acqua insieme alla moglie e un amico: tutti e tre si sono trovati subito in difficoltà a causa della forte corrente provocata dal vento di scirocco, prevalente in questi giorni in Sardegna.

L'allarme alla Capitaneria di porto di Arbatax è stato dato dai bagnanti presenti in spiaggia, alcuni dei quali si sono tuffati riuscendo a riportare a riva i tre turisti. Purtroppo per il 62enne non c'è stato nulla da fare: quando sono arrivati i medici del 118 l'uomo era già morto.

Sull'episodio indaga la Guardia Costiera.