Solo il pronto intervento di alcuni automobilisti ha impedito che questa notte si verificasse l'ennesima tragedia causata dalla presenza di animali di grosso taglio nelle strade dell'isola.

Erano circa le 20 di ieri quando le numerose automobili di rientro dal weekend di questo caldo novembre e in transito lungo la Strada provinciale 10, scorrimento veloce del Goceano, si sono trovate all'improvviso la strada sbarrata dalla scomposta e forsennata corsa nel buio di due cavalli fuggiti da un'azienda della zona.

Appresso agli animali, così, si è creata già all'altezza di Bottidda una lunga coda di auto in direzione Osidda mentre in senso opposto altrettante ne arrivavano inconsapevoli del pericolo.

Dopo aver scongiurato il peggio accendendo le quattro frecce di emergenza così da attirare l'attenzione di chi procedeva in senso contrario, gli automobilisti appresso ai cavalli si sono impegnati per fermarne la corsa conducendoli al riparo nel piazzale di un distributore di benzina all'altezza di Bono. I carabinieri, allertati dai numerosi spettatori della pericolosa corsa, sono intervenuti poi sul posto per verificare cosa fosse successo e rintracciare il proprietario degli animali.