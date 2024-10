Momenti di paura nel primo pomeriggio sulla strada Guasila-Segariu quando un pullman, dopo aver fatto scendere un gruppo di studenti e passeggeri per un guasto, ha ripreso la corsa per raggiungere l'officina, ma trascorsi pochi minuti ha preso fuoco: l'autista ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo prima che il mezzo venisse completamente distrutto dalle fiamme.

L'episodio è avvenuto intorno alle 14. Il pullman della ditta Lisci, con a bordo diversi studenti e alcuni passeggeri, si è dovuto fermare a causa di alcuni problemi meccanici: il conducente ha chiesto alla società un mezzo sostitutivo per far arrivare a destinazione i viaggiatori. Salito sul nuovo bus, il gruppo ha proseguito il viaggio senza intoppi.

L'autista dell'altro mezzo, invece, ha percorso solo pochi metri, poi è stato bloccato dall'incendio: lui è riuscito a scendere e a dare l'allarme, ma nel frattempo il fuoco ha divorato tutto il pullman, riducendolo a una carcassa di lamiere. Sul posto per lo spegnimento sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri. Il mezzo è stato recuperato da un camion bisarca inviato dalla ditta proprietaria.