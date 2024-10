Momenti di panico per un’auto che ha preso fuoco durante il tragitto, in via dei Cappuccini, a Iglesias.

All’interno della vettura, una Opel Corsa, una donna con la sua bambina: fortunatamente sono riuscite ad accorgersi di quanto stava accadendo (le fiamme sono certamente partite a causa di un corto circuito) e a mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Carbonia.