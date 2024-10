Tragedia sfiorata a Serramanna, una donna 43enne, in preda ad una crisi depressiva, ha tentato di darsi fuoco sulla tomba della madre, fortunatamente sono stati i Carabinieri ad intervenire immediatamente e a far desistere la poveretta dal drammatico gesto.

E’ accaduto all’interno del camposanto, quando la donna ha atteso l’imminente orario di chiusura da parte degli addetti per accedere all’interno dei viali e nascondersi: da li ha raggiunto la tomba della madre, si è cosparsa di benzina, ma nella frazione di secondi in cui stava per compiere il gesto, ha avuto la lucidità di chiamare il 112 e raccontare tutto all’operatore.

Le gazzelle dei militari dell’Arma, (stazione locale di Serramanna, con i colleghi di Villasor e Radiomobile di Sanluri), hanno subito raggiunto il cimitero, mentre un carabiniere l’ha trattenuta al telefono cercando di distrarla.

All’arrivo dei Carabinieri (che hanno scavalcato il muro di cinta del camposanto), la donna è stata soccorsa anche dal 118 ed accompagnata in ospedale a Cagliari: era disperata per la perdita della mamma, i Carabinieri l’hanno tranquillizzata e per fortuna è stato evitato l’ennesimo dramma.