Ieri sera, intorno alle 16.30, in via Verdi al civico 5, a Serdiana, si è temuto il peggio: la fortissima esplosione di una bombola di gpl ha innescato un incendio all’interno della casa di Antonio Debenedettis, 53enne, del posto: il poveretto, avvolto dalle fiamme, è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza in ospedale con ustioni in tutto il corpo.

Stamattina i medici del Brotzu hanno fortunatamente escluso conseguenze peggiori: non è in pericolo di vita. Le squadre del 115 ieri sera, dopo le 16.30, sono intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. C’era il serio rischio di un’altra detonazione, proprio derivante dalla presenza di bombole di gpl, una delle quali per l’appunto, è esplosa ferendo gravemente l’uomo. Sul posto anche i Carabinieri che stanno tuttora lavorando per comprendere e chiarire le cause dell’episodio.