Questo pomeriggio, intorno alle 15.00, a Sant’Antioco una bambina di sei anni è caduta dalla finestra da un'altezza di circa quattro metri.

Immediata la richiesta di aiuto e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118 che ha trasportato all’ospedale di Iglesias la piccola. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina, per cause non ancora accertate, si sarebbe affacciata dalla finestra perdendo l'equilibrio e cadendo a terra.

I Carabinieri hanno avviato le indagini.