Si è sentito male appena entrato in acqua, rischiando di annegare. Tragedia sfiorata nel pomeriggio davanti alla spiaggia di Porto Giunco a Villasimius. Un uomo di 42 anni, di Oliena, è stato soccorso da alcuni amici e dai bagnini dello stabilimento Seaproject.

Il fatto è avvenuto alle 15:30 quando il 42enne, assieme a due amici, si è tuffato in acqua, sentendosi immediatamente male. L'uomo si è accasciato in acqua, è stato soccorso e trascinato a riva dove gli sono state praticate le procedure per liberare le vie aeree.

Sul posto sono poi arrivati i militari della Guardia costiera del distaccamento di Villasimius e personale medico.

Il 42enne è stato trasportato nell'ospedale di Muravera, ma non è grave. All'origine del malessere forse non aver rispettato i tempi della digestione.