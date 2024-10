Tragedia sfiorata a Olbia alle prime luci del mattino.

Per cause in corso di accertamento, in via Egitto, nella zona industriale della città, un rimorchio in fase di aggancio si è rovesciato su un fianco andando a schiacciare una vettura che in quel momento si trovava in transito.

Per fortuna l’autista della vettura ha prontamente inserito la retromarcia evitando di rimanere interamente sotto il rimorchio.

Sul posto sono intervenuti la Polizia e i Vigili del fuoco. Quest’ultimi hanno messo in sicurezza l’area e assistito alle operazioni di rimozione.