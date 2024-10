Poteva finire in tragedia questa mattina in piazza Sella a Iglesias. Le forti raffiche di maestrale hanno fatto precipitare un albero di ficus su una casetta di Natale allestita per i mercatini. La struttura era fortunatamente vuota, espositori e visitatori erano fuori al momento dell'incidente.

E' accaduto alle 11.30 circa. I passanti, temendo il peggio, hanno subito allertato i volontari del 118 che prestano servizio in questi giorni nelle vie del centro. Sul posto sono poi intervenuti anche i vigili del fuoco di Iglesias per mettere in sicurezza la zona e i carabinieri della Compagnia di Iglesias.