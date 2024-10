Un 68enne di Gonnosfanadiga, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto da un’auto al chilometro 5 della SS 197, nel territorio di Guspini. L’uomo soccorso dal personale sanitario del 118 è stato trasportato all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro e della Stazione di San Gavino giunti sul posto, la vettura, una Volkswagen condotta da un 29enne disoccupato di San Gavino Monreale, ha effettuato un sorpasso, invaso dunque la corsia opposta, proprio quando stava sopraggiungendo un gruppo di ciclisti, tra i quali il 68enne.