Tragedia sfiorata questa mattina in piazza Maremma a Cagliari.

Due gru impegnate nei lavori di sistemazione su una antenna-ripetitore telefonico, si sono urtate e uno dei "rampini" che servivano per bloccare una gru all'asfalto ha sfondato la finestra di una abitazione finendo in una stanza.

Fortunatamente in casa non c'era nessuno. L'incidente non ha causato feriti ma solo danni alla struttura della palazzina.

Durate la manovra uno dei mezzi ha danneggiato anche un muretto.

Sul posto sono intervenuti poco dopo i vigili del fuoco e gli operai del Comune che hanno transennato le aree danneggiate.