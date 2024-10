Sarebbe potuta concludersi in tragedia la mattinata di follia di due conviventi, a Pula.

Giovanni Pisu, 81 anni, dopo una lite furibonda ha sparato col fucile contro la compagna 50enne ferendola alle gambe.

La donna è stata raggiunta da due colpi mentre l'uomo si è dato alla fuga. Intercettato poco dopo da un militare fuori servizio, è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri mentre la vittima dell'aggressione è stata ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita.