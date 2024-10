In Sardegna

Dopo le parole del Papa, c'è una solidarietà nazionale nella Chiesa verso la Sardegna in ginocchio, ancora una volta colpita dalle furie dell'acqua che è venuta giù in modo crudele e impietoso, portando a termine una missione di morte, quasi a voler punire le negligenze dell'uomo rispetto a tutto ciò che egli deve fare per salvaguardare se stesso e i suoi simili.