È morto schiacciato dalle balle di fieno che stava sistemando Ignazio Ganadu, agricoltore di Sassari 68enne.

La tragedia si è consumata questa sera in località Liori a Campanedda, una borgata della città.

L’allarme è stato dato dai suoi vicini, ma nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La vittima, che non era sposato e non aveva figli, era impegnata a staccare mini balle di fieno e di paglia in un capannone della sua azienda quando alcuni balloni pesanti sono caduti travolgendolo mortalmente.

