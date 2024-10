Tragedia nelle campagne di Meana Sardo, in località Sa Menta, dove un allevatore di 52 anni è morto questa mattina forse schiacciato dal suo trattore. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza Mike Soccorso di Meana Sardo, l’ambulanza medicalizzata di Sorgono, l’elicottero proveniente da Cagliari e i Carabinieri.

Per Salvatore Carboni, di Meana, impegnato con il suo trattore cingolato nella preparazione del terreno agricolo di sua proprietà, non c’è stato nulla da fare.

A trovare l’uomo privo di vita intorno alle 11:30 sarebbe stato un familiare della vittima.

Foto d'archivio