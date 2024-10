Un grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in località "Sa Guardia de Contenidori", nelle campagne di Gadoni. Un operaio di 42 anni, Andrea Musu, di Sorgono, è stato travolto mortalmente da un albero.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo stava lavorando all'abbattimento di una pianta che, nella caduta, si è adagiata su un altro albero rimanendo in piedi. Così, Musu, era impegnato a tagliare anche l'albero che ostacolava la caduta quando la prima pianta, forse a causa delle vibrazioni, ha ceduto centrandolo in pieno .

Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta un'ambulanza Mike Soccorso da Meana Sardo e una squadra dei Vigili del fuoco di Sorgono congiuntamente all'equipaggio dell'elicottero Drago 58 partito da Alghero. Per l'uomo, però, non c'è stato nulla da fare: è deceduto in seguito al grave schiacciamento riportato nell'incidente.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Tonara e il servizio Spresal ASSL di Nuoro.

La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente nella comunità di Sorgono e in tutto il Mandrolisai, dove Musu era molto conosciuto e stimato.