Il corpo ormai privo di vita del marito del sindaco di Pauli Arbarei, Emanuela Cadeddu, è stato ritrovato ieri notte all’interno di un pozzo, nelle campagne del paese.

L’uomo, Riccardo Cireddu, 47 anni, secondo le prime ipotesi si sarebbe tolto la vita.

I colpi di arma da fuoco presenti nel suo corpo sarebbero stati sparati proprio dalla pistola di sua proprietà.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per far luce su una tragedia che ha sconvolto il piccolo centro della Marmilla e non escludono nessuna ipotesi.