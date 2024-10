Tragica battuta di pesca subacquea ieri pomeriggio a Stintino, una delle località turistiche più note del nord Sardegna.

Un sassarese di 57 anni, Angelo Franci, è annegato nelle acque di Tanca Manna, dove si trovava in compagnia di un amico per una battuta di pesca in apnea.

È stato proprio l'uomo che si trovava in sua compagnia a lanciare l'allarme dopo aver notato che il palloncino di segnalazione dello sfortunato compagno di battuta era immobile nello stesso punto da molto tempo.

Avvicinatosi, ha notato il corpo dell'amico, privo di sensi, che galleggiava sull'acqua. Il personale del 118, giunto sul posto, ha provato a rianimare il 57enne, ma per lui non c'è stato niente da fare.