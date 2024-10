Tragedia ieri mattina nelle acque di Capo Frasca, davanti alle coste oristanesi, dove un sub di 35 anni, di Mandas, è morto. Emilio Gessa stava facendo una immersione in apnea, assieme ad un amico, quando per cause ancora da accertare, ha perso il contatto ed è annegato.

Sul posto il gommone di un privato che ha soccorso i due sub facendo anche scattare l'allarme. Nella zona è arrivata la motovedetta della Capitaneria di Porto di Oristano, già impegnata nell'area per una attività di istituto. I due sub sono stati caricati sulla motovedetta dove sono state praticate le prime manovre di soccorso.

Raggiunto il porto il sub è stato affidato alle cure dei medici del 118 che non sono riusciti a tenerlo in vita. Il corpo è stato trasferito nella camera mortuaria dell'ospedale San Martino di Oristano.