L’allarme è scattato questo pomeriggio intorno alle 15. Un ragazzo di 26 anni, Gianpaolo Sanna, affetto da una disabilità, originario di Cagliari, si trovava nella piscina di Ortacesus con il padre e la compagna. Avevano deciso di trascorrere insieme una giornata diversa dalla solita routine quotidiana.

Il giovane stava facendo il bagno in piscina quando avrebbe avuto una congestione fulminante. Non è ancora chiaro se avesse pranzato poco prima o bevuto una bevanda ghiacciata. Alcuni bagnanti si sono accorti che il corpo del 26enne era sul fondo si sono buttati in acqua per recuperarlo e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è arrivato immediatamente il personale medico dell’ambulanza del 118 Mike 65 di Senorbì e sul posto è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso. Purtroppo, per Gianpaolo Sanna non c’è stato nulla da fare. A nulla sono serviti i tentavi dei soccorritori per salvargli la vita.