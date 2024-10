Tragedia nella notte sulla strada che collega Cagliari a Villasimius. Un furgone è uscito fuori strada e per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Cristian Lecca, 41 anni originario di Sinnai, era alla guida del mezzo, quando, per cause ancora da accertare, intorno alla mezzanotte di ieri, ha perso il controllo del furgone ed è uscito fuori strada. L’impatto è stato devastante e nonostante i soccorsi siano intervenuti tempestivamente per l’uomo non c' é stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta la Polizia.