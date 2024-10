È morta a causa delle gravi lesioni riportate Francesca Grussu, giovane 21enne di Oristano, ma residente a Morgongiori.

Intorno alle 22.30 di ieri sera la ragazza percorreva la strada provinciale 46, che collega Curcuris ad Ales, quando, per cause ancora in corso di accertamento, la sua Fiat Panda si è schiantata contro un 500L.

L’impatto è stato terribile. L’autista della 500L ha lanciato l’allarme, ma il personale medico del 118 nulla ha potuto fare per salvare la vita a Francesca Grussu.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.