La tragedia è avvenuta questa mattina nel Supramonte di Baunei, in località Bacu Mudaloru. Antonella Coghe, 34enne originaria di Nughedu Santa Vittoria, è morta mentre affrontava una scalata su una parete rocciosa.

La donna, che si trovava in escursione con un suo amico, poco prima delle 10, per cause da accertare, improvvisamente è scivolata e precipitata nel vuoto.

Inutili i soccorsi del 118 arrivati sul posto a bordo di un elicottero.

I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Nel piccolo centro del Barigadu la notizia si è diffusa in pochissimo tempo lasciando su tutti gli abitanti un sentimento di grande tristezza.