Un'escursione speleologica in una grotta naturale tra le campagne di Iglesias e quelle di Gonnesa si è trasformata in tragedia: ha perso la vita Giuseppe Cuccu di 57 anni.

L'incidente, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto nella cavità denominata ''Su frastimu'' (per la complessità del suo percorso difficoltoso anche per gli esperti), situata tra monte Onnisceddu e Barega. Nel primo pomeriggio Giuseppe Cuccu, Speleologo del gruppo 'Meta club'' di Gonnesa, è stato colpito da un masso che si è staccato dalla volta provocandogli un trauma cranico e facciale.

Subito i compagni hanno lanciato l'allarme. In grotta sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino regionale. Lo Speleologo colpito dal masso è stato visitato dai medici che hanno riscontrato la gravità delle condizioni.

Sono così iniziate le operazioni per il trasporto all'esterno. L'uomo è morto però in serata a causa delle gravi ferite e mentre i soccorritori lavoravano per preparare lo spazio necessario per il passaggio della barella.

Gli specialisti, una ventina di tecnici ''disostruttori'', ossia gli esperti nella eliminazione delle ostruzioni, hanno lavorato a lungo per eliminare gli ostacoli e consentire l'uscita della barella con la salma dell'uomo.