Un imprenditore ed ex deputato della Lega Nord è morto ieri sera nel mare di S. Teodoro, in località Portu Caddu.

L’uomo, Pierluigi Copercini, 68 anni, originario di Fontanellato e residente a Parma, si era allontanato dalla riva per fare alcune immersioni come sua abitudine. Non vedendolo più rientrare, la moglie e gli amici rimasti in spiaggia hanno dato subito l’allarme e sul posto sono arrivati immediatamente gli uomini della capitaneria di porto di Olbia e i carabinieri della stazione di S. Teodoro e della compagnia di Siniscola.

Dopo le prime ricerche, non lontano dalla riva, nel basso fondale, è stato avvistato e subito recuperato il corpo dell’uomo ormai privo di vita. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Pierluigi Copercini, noto imprenditore emiliano, era stato eletto senatore nel 1994 e deputato nel 1996.

Copercini è la terza vittima del mare nel tratto di costa tra la Baronia e la Gallura che nel giro di due settimane ha visto morire un imprenditore di Nuoro e un barista di Budoni.