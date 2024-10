Un'altra croce sulle strade della Sardegna. Una tragedia che spegne le luci di festa e riempie i cuori di tristezza nel giorno di Natale.

All’alba di questa mattina, a causa di un terribile incidente stradale, Adriano Agus, giovane 22enne di Gadoni, ha perso la vita. L’intervento tempestivo del personale medico del 118 a nulla è servito per strappare il ragazzo dal terribile destino.

Intorno alle 5 di questa mattina Adriano Agus faceva rientro a casa, viaggiava sull’auto guidata da un suo amico.

Per cause ancora da chiarire la macchina ha sbandato, si è schiantata contro il guard rail ed è precipitata in un dirupo dopo un volo di 100 metri.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e gli uomini dei Vigili del fuoco.

La comunità di Gadoni ha avuto all’alba di questa mattina la terribile notizia e nel paese è calato un silenzio assordante. Adriano Agus era il proprietario della pizzeria di Gadoni, un giovane conosciuto e voluto bene da tutti.